Vorstellung der Mai-Arbeitsmarktstatistik für den Nordwesten

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert heute (10.00 Uhr) über die Arbeitsmarktzahlen im Mai für Niedersachsen und Bremen. In beiden Bundesländern war die Arbeitslosenquote aufgrund der Frühjahrsbelebung zuletzt leicht rückläufig. So waren in Niedersachsen im April 218 422 Menschen arbeitslos gemeldet und damit rund 2 Prozent weniger als im Vormonat und 15 Prozent weniger als zur gleichen Zeit ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote sank von 5,1 auf 5,0 Prozent. In Bremen waren im April 36 327 Menschen arbeitslos gemeldet - ein Prozent weniger als noch im März. Die Arbeitslosenquote in dem Zwei-Städte-Staat verringerte sich um 0,1 Punkte auf 9,9 Prozent. Stichtag für die aktuelle Mai-Statistik war der 12. Mai.