Falkenstein/Vogtland

Kinder bedrohen Zwölfjährigen mit Messer

22.08.2019, 15:07 Uhr | dpa

Ein Zwölfjähriger ist am Mittwochabend nach Polizeiangaben von anderen Kindern mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, wurde der Junge, der mit dem Rad unterwegs war, in Falkenstein (Vogtlandkreis) von zwei anderen Kindern angesprochen. Sie hätten ihn bedroht und ihm seine Schlüssel abgenommen. Daraufhin hätten die beiden Kinder von dem Zwölfjährigen abgelassen. Dieser fuhr nach Hause und erzählte seiner Mutter von dem Vorfall. Diese informierte die Polizei.