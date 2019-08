Rüsselsheim am Main

Lastwagen stoßen auf Autobahn zusammen

22.08.2019, 16:33 Uhr | dpa

Bei dem Zusammenstoß von zwei Lastwagen auf der Autobahn 60 nahe Rüsselsheim sind am Donnerstagmittag zwei Menschen in einem Führerhaus eingeklemmt worden. Für die Rettungsarbeiten seien die Fahrbahnen in Richtung Frankfurt gesperrt worden, teilte die Autobahnpolizei mit. Die Bergung werde mehrere Stunden dauern. Ein Pkw-Fahrer hatte einen Kastenwagen ausgebremst, die beiden nachfolgenden Lkw fuhren aufeinander. Bei dem hinteren Lkw wurden die beiden Insassen im Führerhaus eingeklemmt, sie mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Autofahrer hielt nach dem Unfall kurz an, fuhr jedoch davon. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.