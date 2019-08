Eltville am Rhein

Traktor stürzt an Weinberg - Fahrer schwer verletzt

22.08.2019, 16:36 Uhr | dpa

Ein Traktor ist am Donnerstag an einem Weinberg auf einen Weg gestürzt, der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 32-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Er war am Morgen mit Arbeiten in dem Weinberg zwischen Eltville und Niederwalluf beschäftigt gewesen, als der Traktor eine Brüstung durchbrach und aus etwa 2,50 Metern Höhe auf den Weg stürzte. Die Ursache des Unglücks muss noch ermittelt werden.