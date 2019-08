Magdeburg

HSG Nordhorn-Lingen verliert beim Bundesliga-Auftakt

22.08.2019, 21:10 Uhr | dpa

Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen hat beim Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Die HSG unterlag dem Bergischen HC in heimischer Halle am Donnerstagabend mit 21:26 (12:13). Dem HSG-Team des neuen Trainers Geir Sveinsson halfen auch die sieben Tore des besten Torschützen Pavel Mickal nicht zum Erfolg.