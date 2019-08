Wiesbaden

Landesregierung stellt Plan zur Rettung des Waldes vor

23.08.2019, 02:22 Uhr | dpa

Hessen will mit einem Zehn-Punkte-Plan dem dürregeplagten Wald helfen. Durch die Trockenheit 2018 und 2019 sterben nicht nur Nadelbäume wie die Fichte, sondern auch Buchen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, wie die Staatskanzlei mitteilte. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) stellen heute in Wiesbaden Einzelheiten des Hilfskonzepts vor. Das Paket sehe unter anderem Maßnahmen zur Aufforstung, eine stärkere Förderung von Waldbesitzern sowie die Etablierung eines klimastabilen Mischwaldes vor.

Hessen gehört mit einem Waldanteil von mehr als 40 Prozent zu den waldreichsten Flächenbundesländern. Erst vor wenigen Tagen hatte der Waldbesitzerverband Alarm geschlagen: Wegen der trockenen Sommer seien viele Bäume geschwächt und wehrlos gegen Schädlinge. Die hohen Zusatzkosten für das unfreiwillige Einschlagen der kranken Bäume und der Preisverfall am Holzmarkt führe dazu, dass viele private Forstbetriebe zahlungsunfähig seien.