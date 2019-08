Königsee

Autofahrerinnen stoßen frontal zusammen: beide verletzt

23.08.2019, 08:52 Uhr | dpa

Zwei Frauen sind bei einem Autounfall in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) schwer verletzt worden. Wie die Polizei Saalfeld am Freitag mitteilte, hatte eine 18-Jährige am Donnerstagnachmittag eine Kurve geschnitten. Sie stieß anschließend im Gegenverkehr frontal gegen das Auto einer 41 Jahre alten Frau. Beide wurden dabei schwer verletzt und mussten per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.