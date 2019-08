Potsdam

Politbarometer: SPD in Brandenburg knapp vor AfD

23.08.2019, 09:16 Uhr | dpa

Neun Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg liegt die SPD in einer Umfrage mit 21 Prozent der Zweitstimmen nur knapp vor der AfD (20 Prozent). Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Erhebung der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF-Politbarometers hervor.

Auf Platz drei rangiert demnach die CDU mit 18 Prozent. Die Grünen und Die Linke kommen jeweils auf 14 und die FDP auf fünf Prozent. Die Freien Wähler hingegen erhielten vier Prozent und würden so den Einzug in das Landesparlament verpassen.

Bei der Frage, wen die Brandenburger lieber als Ministerpräsidenten hätten, hatte Amtsinhaber Dietmar Woidke (SPD) gegenüber Andreas Kalbitz (AfD) mit 61 zu acht Prozent einen deutlichen Vorsprung. Bei Ingo Senftleben (CDU) waren es 48 zu 23 Prozent, hieß es.

Für die Erhebung wurden 1068 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte in Brandenburg befragt.