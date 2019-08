23.08.2019, 10:40 Uhr | dpa

Eine Woche nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld steht die Identität des Unfallopfers fest. Es handele sich um einen 27 Jahre alten Mann aus Sachsen, teilte die Polizei in Dessau-Roßlau am Freitag mit. Die Ermittlungen zur Unfallursache liefen noch. Der Wagen des 27-Jährigen war am 16. August in einer Rechtskurve von der Landstraße 141 zwischen Löberitz und Wadendorf abgekommen, gegen einen Baum geprallt, in Flammen aufgegangen. Der Fahrer starb noch am Unfallort.