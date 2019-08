Heilbronn

Beutelos durch die Nacht: Einbruch in leere Wohnung

23.08.2019, 12:13 Uhr | dpa

Ohne Beute ist ein Einbrecher in Heilbronn wieder abgezogen - er war in eine leere Wohnung eingestiegen. Der unbekannte Mann war nach Polizeiangaben vom Freitag in der Nacht zum Donnerstag auf den Balkon eines Wohnhauses geklettert und hatte das Fenster aufgebrochen. "Beim ersten Blick in die Wohnung kam bei ihm sicherlich das große Erstaunen", amüsierte sich die Polizei. Weil der Besitzer die Räume gerade renovieren lässt, waren die Zimmer leergeräumt.