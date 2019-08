Sondershausen

Feld und Auto in Brand: 70 Feuerwehrleute im Einsatz

23.08.2019, 12:25 Uhr | dpa

Im Kyffhäuserkreis ist beim Brand eines abgeernteten Feldes ein Schaden von mehreren 10 000 Euro entstanden. Rund 70 Feuerwehrleute waren am Donnerstagabend bei Großberndten im Einsatz, um den rund sechs Hektar großen Acker und einen Geländewagen zu löschen, der auf das Feld gefahren war. Wie die Polizei am Freitag weiter berichtete, ist vermutlich durch das Befahren das trockene Stroh in Brand geraten. Das Auto brannte aus. Der 40 Jahre alte Fahrer wollte nach dem Stroh sehen, hieß es.