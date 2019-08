Dresden

DDR-Möbeldesigner Rudolf Horn "verbessert" Barcelona-Chair

23.08.2019, 13:48 Uhr | dpa

DDR-Gestalter Rudolf Horn hat sich schon als junger Gestalter an einer Design-Ikone gemessen. Der berühmte Barcelona-Chair von Architekt Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) forderte ihn allerdings auch heraus. "Ein Sessel, den ich tief verehre und noch heute sage: sehen, niederknien und beten", sagte der 90-Jährige am Montag in der Ausstellung zu seinem Gesamtwerk im Dresdner Kunstgewerbemuseum.

Van der Rohes Möbel sei alles andere als bequem, "er leistete mir Widerstand". Horn fand schnell die Ursache: "der gekreuzte Bandstahl macht ihn steif". Er tüftelte an einer Alternative, 1966 kommt sein Clubsessel mit Z-förmiger Unterkonstruktion, der wie eine Feder wirkt. Der erlebt sogar eine Neuauflage, auch als Antwort auf Mies van der Rohes Bareclona-Chair. "Da wird sich zeigen, wer Recht hat."