Wittbek

"Europameisterschaft der Hütehunde": Deutsche im Finale

23.08.2019, 13:51 Uhr | dpa

Bei der Europameisterschaft der Hütehunde hat die erste Deutsche den Einzug ins Finale geschafft. Frauke Spengler aus Ulmen in der Eifel (Rheinland-Pfalz) überzeugte mit ihrem Border Collie "Ace" die Schiedsrichter, wie Susanna Stubbe von der Arbeitsgemeinschaft Border Collie Deutschland (ABCD) am Freitag sagte. Nach Angaben der Veranstalter werden 109 Border Collies aus 18 Nationen auf der "Continental Sheepdog Championship" bis Sonntag ihr Können zeigen.

Rund 500 Schafe warten in Koppeln am Rand des Wettkampfgeländes, um sich in kleinen Gruppen von den Hunden über den Parcours leiten zu lassen. Die Border Collies stammen den Angaben zufolge ursprünglich aus dem englisch-schottischen Grenzland. Dort sei die Hunderasse für die Arbeit am Vieh gezüchtet worden. Zu ihren Aufgaben gehört das präzise Umtreiben, Abtrennen und Einpferchen kleiner Schaftrupps. Der Border Collie gilt für das Zusammensuchen und das ruhige schonende Heranbringen von Schafen in unwegsamem Gelände als Spezialist.