Schwaigern

Feuerwehr rettet verletzten Arbeiter von Dachboden

23.08.2019, 15:04 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat einen verletzten Arbeiter vom Dachboden einer Grundschule in Schwaigern (Kreis Heilbronn) gerettet. Der 50-Jährige hatte dort am Freitag gewerkelt, als er mit dem Kopf an einer langen, aus einem Dachbalken herausstehenden Schraube anstieß. Weil ihm schwindelig wurde, traute der Verletzte sich nicht, den Speicher über ein Gerüst zu verlassen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr holte den Mann mit einer Drehleiter herunter. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Wer die Feuerwehr alarmiert hatte, war zunächst nicht bekannt.