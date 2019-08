Kassel

20-Jähriger nach Messerstich lebensgefährlich verletzt

23.08.2019, 16:36 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger ist in Kassel von mehreren Unbekannten angegriffen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Zwischen dem 20-Jährigen und mehreren jungen Männern hatte es am Donnerstagabend vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Nord eine Auseinandersetzung gegeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei sei der junge Mann durch den Stich eines Messers verletzt worden. Die Gruppe sei daraufhin vom Tatort geflüchtet und ein Zeuge habe die Polizei verständigt.

Der 20-Jährige wurde später in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Erst da habe sich herausgestellt, dass die Stichverletzung nach Einschätzungen der Ärzte lebensgefährlich sei. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung. Die Hintergründe der Tat und die Identität der Täter waren noch unklar. Es sei möglich, dass der Tat ein Streit vorangegangen war.