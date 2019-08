Leimen

Bank wegen Stinkbombe geräumt

23.08.2019, 16:51 Uhr | dpa

Wegen einer Stinkbombe ist eine Bank in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) evakuiert worden. Ein zunächst Unbekannter warf am Freitag eine mit Buttersäure gefüllte Glasampulle in den Wartebereich der Bank, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin breitete sich ein so starker Gestank aus, dass das gesamte Gebäude, in dem sich auch ein Polizeiposten befindet, geräumt wurde. 13 Personen mussten das Haus vorübergehend verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.