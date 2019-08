Dresden

Sachsen-SPD unterstützt Duo Pistorius/Köpping

23.08.2019, 21:51 Uhr | dpa

Die SPD in Sachsen unterstützt die gemeinsame Kandidatur von Boris Pistorius und Petra Köpping für den Vorsitz der Bundespartei. Die Nominierung der sächsischen Integrationsministerin und des niedersächsischen Innenministers sei mit großer Mehrheit erfolgt, teilte der Landesverband mit. Am Samstag wollte sich auch der niedersächsische Landesverband der SPD positionieren. Dazu treten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Pistorius am Mittag gemeinsam vor die Presse.

Um die Nachfolge der zurückgetretenen SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles haben sich bereits mehrere Kandidaten beworben - unter anderen die Duos Olaf Scholz/Klara Geywitz, Michael Roth/Christina Kampmann, Karl Lauterbach/Nina Scheer, Gesine Schwan/Ralf Stegner und Simone Lange/Alexander Ahrens, Hilde Mattheis/Dierk Hirschel. Die Frist für Bewerbungen läuft noch bis zum 1. September.

Köpping hatte am Mittwoch vor einer Lesung ihres Buches "Integriert doch erst mal uns! Eine Streitschrift für den Osten" in Brandis bei Leipzig Morddrohungen erhalten und war damit an die Öffentlichkeit gegangen.