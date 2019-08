Morbach

51 Jahre alter Motorradfahrer kommt von Straße ab

23.08.2019, 22:49 Uhr | dpa

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) von der Straße abgekommen und hat sich schwer verletzt. Der Mann sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er kam in einer langgezogenen Rechtskurve mit hohen Geschwindigkeit von der Straße ab. Die Unfallursache sei noch unklar.