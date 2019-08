Porschdorf

Größte Katastrophenschutzübung in Sächsischer Schweiz

24.08.2019, 03:55 Uhr | dpa

Mehr als 950 Einsatzkräfte üben heute im oberen Elbtal bei Schöna, Bad Schandau und dem Prossener Hafen die Rettung von 300 Menschen aus einem verunglückten Zug. Die Aktion "Schöna 2019" ist laut Landesdirektion die bisher größte sächsische Katastrophenschutzübung.

Das Szenario sieht vor, dass nach tagelangen Niederschlägen, Sturm und Stromausfällen ein EC in Richtung Prag im Elbtal nahe der tschechischen Grenze in einen Erdrutsch rast. Die Einsatzkräfte müssen unter topographisch schwierigen Bedingungen die Verletzten retten und in umliegende Krankenhäuser bringen. Dabei werden auch die Krankenhäuser auf der tschechischen Seite der Grenze in das Geschehen einbezogen.

An der Übung sind Einheiten des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste der Kreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Bautzen, der Landeshauptstadt Dresden, kommunale Feuerwehren sowie Hilfsorganisationen, mehrerer Polizeidienststellen, des Technischen Hilfswerks sowie der Deutschen Bahn AG beteiligt. Der erste Teil der Aktion fand schon am 21. August als Rahmenübung statt.