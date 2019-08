Mühldorf am Inn

Dreijährige stirbt bei Traktorunfall

24.08.2019, 13:06 Uhr | dpa

Ein dreijähriges Mädchen ist am Freitag von einem Traktor überrollt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Traktorfahrer bei dem Unglück im nördlichen Landkreis Mühldorf das Kleinkind beim Rangieren übersehen und es versehentlich überfahren.