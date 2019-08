Offenbach am Main

Warmes und sonniges Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

24.08.2019, 14:36 Uhr | dpa

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland lädt am Sonntag zu Ausflügen, zum Baden und zum Sonnenbaden ein. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Rheinland-Pfalz und das Saarland Temperaturen bis zu 32 Grad, wie der DWD am Samstag mitteilte. In der Pfalz seien Wärmegewitter möglich, sonst bleibe es trocken.

Die neue Woche beginnt der Vorhersage zufolge ebenfalls sehr sonnig. Es wird demnach nochmals wärmer als am Sonntag. Im Laufe des Tages bilden sich Quellwolken. Im Bergland sind Schauer und Gewitter möglich, die in der Nacht zum Dienstag abklingen.

Tagsüber knacken die Temperaturen erneut die 30-Grad-Marke. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen sorgt für etwas Abkühlung.