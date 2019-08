Regensburg

Bielefeld springt mit Sieg in Regensburg an Zweitliga-Spitze

24.08.2019, 15:06 Uhr | dpa

Armina Bielefeld ist mit einem Auswärtssieg gegen Jahn Regensburg an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga vorgerückt. Die im Abschluss sehr effektiven Ostwestfalen gewannen am Samstag vor 9514 Zuschauern in der Oberpfalz mit 3:1 (1:0). Jóan Símun Edmundsson (43. Minute), Manuel Prietl (63.) und Reinhold Yabo (83.) trafen für das ungeschlagene Team von Trainer Uwe Neuhaus, das nach vier Partien acht Punkte aufweist. Max Besuschkow glich bei der zweiten Niederlage des Jahn zwischenzeitlich aus (48.).

Die Gäste führten verdient zur Pause. Eine Flanke legte Kapitän Fabian Klos mit dem Kopf ab auf Edmundsson, der den Ball ins Tor köpfte. Der Jahn kam erst nach der Pause auf Touren. Sebastian Stolze spielte Besuschkow im Strafraum frei. Der Linksschuss des Mittelfeldspielers, der nach einem Nasenbeinbruch mit einer Maske spielte, schlug in der linken Ecke ein. Erik Wekesser hätte danach fast das 2:1 nachgelegt (61.).

Dann aber schlug die Arminia zu: Einen Freistoß von Marcel Hartel verlängerte Besuschkow unglücklich an die Latte, im Nachsetzen behielt Prietl die Ruhe und war erfolgreich. Auf Vorlage von Klos sorgte Yabo schließlich für die Entscheidung.