Rustenfelde

Helfer retten eingeklemmten Mann aus Unfallauto im Eichsfeld

24.08.2019, 16:18 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat sich im Eichsfeld mit seinem Wagen überschlagen und ist in dem auf dem Dach liegenden Wrack eingeklemmt worden. Der schwer verletzte Mann habe erst mit Geräten eines Abschlepp-Unternehmens aus dem Wagen geborgen werden können, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Samstag. Zuvor sei der Mann am Samstag aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Auto von einer Straße in Rustenfelde abgekommen und einen Hang hinunter gestürzt.