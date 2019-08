Gelsenkirchen

Coutinho nicht in Bayern-Startelf auf Schalke

24.08.2019, 17:52 Uhr | dpa

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München startet wie erwartet ohne Neuzugang Philippe Coutinho ins Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Der 27 Jahre alte Brasilianer stand am Samstag aber im Kader der Münchner, die kurzfristig auf Thiago verzichten mussten. Er fehle wegen Beschwerden an der Halswirbelsäule, teilte der FC Bayern gut eine Stunde vor dem Anpfiff in Gelsenkirchen via Twitter mit. Dagegen stand 80-Millionen-Euro-Mann Lucas Hernández erstmals in der Bayern-Startformation.