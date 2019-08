Peitz

AfD läutet letzte Wahlkampfwoche in Brandenburg ein

25.08.2019, 01:46 Uhr | dpa

Mit einer Kundgebung in Südbrandenburg startet die AfD in die letzte Woche vor der Landtagswahl. Heute werden in Peitz (Kreis Spree-Neiße) die Bundestagsfraktionschefs Alexander Gauland und Alice Weidel erwartet. Außerdem ist Brandenburgs AfD-Vorsitzender Andreas Kalbitz dabei. Die AfD lag in der jüngsten Umfrage von Infratest dimap für die ARD mit 22 Prozent gleichauf mit der SPD, während sie in einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF mit 20 Prozent hinter der SPD (21) lag. Kalbitz wird zum rechtsnationalen "Flügel" um Björn Höcke gezählt. Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.