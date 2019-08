Windischleuba

Reifen gestohlen: Mehrere zehntausend Euro Schaden

25.08.2019, 11:52 Uhr | dpa

Unbekannte haben Reifen von acht Wagen auf dem Gelände eines Autohauses in Windischleuba (Landkreis Altenburger Land) gestohlen. Die Täter beschädigten einen Zaun, um auf den Platz zu gelangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Insgesamt sei durch den Diebstahl in der Nacht zum Samstag ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden.