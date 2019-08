Wunstorf

"Steinhuder Meer in Flammen": 30 000 sehen Feuerwerk

25.08.2019, 13:29 Uhr | dpa

Besucher betrachten am Steinhuder Meer das traditionelle Feuerwerk zum Festival "Steinhuder Meer in Flammen". Foto: Peter Steffen (Quelle: dpa)

Das "Steinhuder Meer in Flammen" haben sich am Samstagabend rund 30 000 Besucher angesehen. Das Höhenfeuerwerk beim 66. Festlichen Wochenende wurde von zwei Plattformen im Wasser aus vor Steinhude abgebrannt. Dazu gab es Musik. Am Strand von Mardorf am gegenüberliegenden Ufer stiegen zeitgleich Raketen in die Luft. Bereits kurz vor Einbruch der Dunkelheit kreuzten zahlreiche illuminierte Boote am Ufer, die Feuerwehr sorgte für beleuchtete Fontänen an der Promenade in Steinhude.

"Für uns war es ein optimales Wochenende mit traumhaftem Wetter, sehr schönen Sonnenuntergängen und lauen Sommernächten", sagte Willi Rehbock, Geschäftsführer von Steinhuder Meer Tourismus, am Sonntag. Die Stimmung am See sei insgesamt entspannt und positiv gewesen. Erstmals schwamm eine der drei Musikbühnen in Steinhude auf dem Meer. Die Gäste erlebten das ganze Wochenende über viel Live-Musik, eine Mallorca-Party, Kunsthandwerk sowie etliche Gastronomie-Angebote. Erwartet wurden an allen drei Tagen insgesamt rund 100 000 Besucher.