Langwedel

Wildschweinrotte läuft über A27

25.08.2019, 13:32 Uhr | dpa

Eine Wildschweinrotte ist im Kreis Verden quer über die A27 gelaufen - gleich fünf Autofahrer kamen dadurch ins Schleudern und stießen mit den Tieren zusammen. Verletzte gab es bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag nicht, teilte die Polizei in Verden mit. Allerdings hätten mehrere Tiere den Unfall nicht überlebt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war es den Schweinen offensichtlich gelungen, einen Wildschutzzaun zu durchbrechen. So gelangten sie mitten in der Nacht auf die Autobahn.