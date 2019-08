Breuberg

Kutsche kippt um: Zwei Männer verletzt

25.08.2019, 14:37 Uhr | dpa

Eine Kutschfahrt in Breuberg im Odenwaldkreis hat am Sonntagvormittag für zwei Männer mit Verletzungen geendet. Der 81-jährige Lenker hatte die einspännige Kutsche kurz vor der Grundstückseinfahrt zum Wolferhof am rechten Fahrbahnrand gestoppt, um ein entgegenkommendes Auto vorbeizulassen. Als der Wagen vorbeifuhr, erschrak das Zugpferd und nahm samt der Kutsche Reißaus, wie die Polizei mitteilte.

Der 81-Jährige versuchte noch, das Gespann in die Grundstückseinfahrt zu steuern und zum Stehen zu bringen, dabei geriet die Kutsche ins Schleudern und kippte zur Seite. Dabei zog sich der 81-Jährige Verletzungen am Oberkörper zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sein 58 Jahre alter Mitfahrer wurde leicht verletzt und konnte vor Ort behandelt werden. Das Pferd blieb bei dem Unfall unverletzt.