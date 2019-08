Mutterstadt

Brand bei Recyclingfirma in Mutterstadt

25.08.2019, 21:46 Uhr | dpa

In Mutterstadt ist am Sonntagabend ein Feuer bei einer Recyclingfirma ausgebrochen. Verletzt wurde bislang niemand, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Eine Lagerhalle stehe in Flammen.

Es sei ein größerer Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher. Für Anwohner könne es zu Geruchsbelästigungen kommen. Vor einigen Monaten hatte es bei der Firma wegen eines Blitzeinschlags schon einmal gebrannt.