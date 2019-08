Weimar

Glückwunsch, Goethe! Neue Ausstellung zum Dichtergeburtstag

26.08.2019, 02:58 Uhr | dpa

Das Schiller-Museum in Weimar. Foto: Sebastian Kahnert/Archivbild (Quelle: dpa)

Zu Goethes 270. Geburtstag schenkt ihm die Klassik Stiftung Weimar eine Ausstellung zum Steckenpferd-Thema des Dichterfürsten. Darüber, was genau in der Schau "Abenteuer der Vernunft - Goethe und die Naturwissenschaften um 1800" zu sehen sein wird, berichtet die Stiftung heute im Schiller-Museum in Weimar. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) sammelte mehrere Tausend naturwissenschaftliche Objekte, darunter Experimentiervorrichtungen, Mineralien, Tier- und Pflanzenpräparate.