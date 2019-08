Celle

Aggressivität beim Jobcenter: Hausverbot rechtens

26.08.2019, 09:55 Uhr | dpa

Aggressiv-gewalttätiges Verhalten im Jobcenter kann ein Hausverbot zur Folge haben. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschieden, wie ein Sprecher am Montag in Celle mitteilte. Mit der Entscheidung sei die Grenze zwischen schwierigen Besuchern und Störern präzisiert worden, erklärte er.

Geklagt hatte ein 56-jähriger Mann aus dem Wendland. Er hatte im Jobcenter Lüchow eine Heizkostenbeihilfe beantragen wollen und war dabei in Wut geraten. Nach Angaben des Sprechers warf er das Telefon des zuständigen Sachbearbeiters in dessen Richtung und verrückte den Schreibtisch. Das Jobcenter verhängte daraufhin ein 14-monatiges Hausverbot. Zukünftige Anträge könnten von ihm schriftlich oder per Telefon gestellt werden. Doch der Mann bestand darauf, seine Anliegen ungehindert vortragen zu können und klagte. Sein Verhalten sei nicht als nachhaltige Störung zu bewerten, meinte er. Das Jobcenter wolle ein Exempel statuieren, weil er sich wiederholt beschwert habe.

Sein Verhalten sei eine nachhaltige Störung des Dienstbetriebs, entschieden jedoch die Richter in Celle und bestätigten das Hausverbot im Eilverfahren. Es handele sich nicht mehr nur um eine deutliche Grenzüberschreitung. Die Richter sahen in dem Vorgehen des Mannes eine strafbare Handlung, die ein aggressives und bedrohliches Verhalten beinhalte. Damit werde mehr als deutlich die Grenze zu einem "schwierigen Besucher" überschritten. Schon zuvor hätte er gedroht, mit weiteren Störungen sei zu rechnen. Dem Mann könne zugemutet werden, mit dem Jobcenter per Post, Telefon oder Email zu kommunizieren ohne die Räume zu betreten. (AZ: L 11 AS 190/19 B ER, Beschluss vom 16. Juni 2019)