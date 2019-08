Potsdam

Endspurt vor der Landtagswahl: Letzte Wahlkampfwoche

26.08.2019, 11:24 Uhr | dpa

Knapp eine Woche vor der Landtagswahl nimmt der Wahlkampf in Brandenburg noch einmal Fahrt auf. Bis zum Samstag laden SPD, Linke, AfD, CDU, Grüne, FDP und Freie Wähler zu zahlreichen Kundgebungen ein. Die SPD plant für den Freitag ihren Wahlkampfabschluss mit Ministerpräsident Dietmar Woidke in Oranienburg. Die AfD lädt am Freitag nach Königs Wusterhausen, wo unter anderem Parteichef Jörg Meuthen und Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke erwartet werden. Grüne und FDP schließen ihren Wahlkampf jeweils am Freitag in Potsdam mit den Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Christian Lindner ab. CDU und Linke beenden ihn am Samstag in Potsdam: die Linke mit Gregor Gysi, die CDU mit Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer.