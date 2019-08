Schwerin

Drei von vier Leiharbeitern bekommen Niedriglohn

26.08.2019, 11:58 Uhr | dpa

Drei Viertel aller Leiharbeiter in MV verdienen monatlich weniger als 2203 Euro brutto und gelten damit als Niedriglöhner. Insgesamt sind im vergangenen Jahr 10 880 Menschen als Leiharbeiter in MV beschäftigt gewesen, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht.

Gegenüber ihren festangestellten Kollegen verdienten Leiharbeiter in MV mit 29,4 Prozent fast ein Drittel weniger, sagte der Linken-Abgeordnete Henning Förster am Montag. Der Wert falle niedriger als im bundesweiten Vergleich aus, was jedoch kein Grund zur Freude sei. "Dies ist lediglich dem insgesamt niedrigeren Lohnniveau in MV geschuldet."

Förster forderte, Leiharbeiter vom ersten Tag an so zu bezahlen wie ihre festangestellten Kollegen und die Verträge in einem Unternehmen auf drei Monate zu befristen. Zudem müssten Betriebsräte bei Leiharbeit mitbestimmen dürfen.