Teterow

Agrar-Marketing fordert Schweineschlachthof in MV

26.08.2019, 14:26 Uhr | dpa

Angesichts der Schließung des Schlachthofes Teterow (Landkreis Rostock) hat die Marketinggesellschaft der Agrarwirtschaft einen regionalen Schlachthof gefordert. "Wir brauchen in Mecklenburg-Vorpommern eine Schweineschlachtstätte, um kurze Transportwege für die Tiere zu gewährleisten und eine regionale Produktion glaubwürdig vermarkten zu können", sagte Tobias Blömer, Chef der Marketinggesellschaft. Besonders Bio-Bauern und kleinere Höfe, die ihre Produkte regional vermarkten, seien betroffen. Sie müssten zum Schlachten nun in andere Bundesländer ausweichen. Die Agrarwirtschaft in MV werde stark von Kleinproduzenten geprägt, deren Bemühungen um Regionalität so zunichte gemacht würden, sagte Blömer.