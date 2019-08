New York

Greta Thunbergs Ankunft in New York verzögert sich

26.08.2019, 15:48 Uhr | dpa

Segelprofi Boris Herrmann aus dem niedersächsischen Oldenburg bringt die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg über den Atlantik - doch nach dpa-Informationen wird das Schiff erst später als bisher erwartet in New York eintreffen. Derzeit sieht es nach einer Ankunft am Mittwochabend oder am Donnerstagmorgen (Ortszeit) aus, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montagnachmittag erfuhr. Zuvor hatte Thunberg zwar noch getwittert, kräftiger Wind treibe die Rennjacht "Malizia" voran, so dass eine Ankunft schon am Dienstag denkbar sei. Mittlerweile erwartet das Team auf der "Malizia" jedoch erheblich abnehmende Winde.