Dresden

Mann greift Concierge mit Axt an

26.08.2019, 16:11 Uhr | dpa

Ein 41 Jahre alter Concierge ist am Sonntagabend in einem Dresdner Hochhaus mit einer Axt angegriffen und verletzt worden. Ein 30 Jahre alter Verdächtiger soll mit dem Werkzeug auf ihn eingeschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde leicht verletzt. Er rief die Polizei, die den Angreifer identifizierte. Mit Hilfe eines Polizeihundes wurde der Verdächtige in seiner Wohnung überwältigt und vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei stand er unter Drogeneinfluss.