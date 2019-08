Mosbach

Radfahrer von Traktor überrollt: Schwer verletzt

26.08.2019, 20:52 Uhr | dpa

Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Soeren Stache/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein Radfahrer ist am Montag von einem Traktor in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) erfasst und nach Angaben der Polizei mehrfach überrollt worden. Der 36-Jährige sei schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 71 Jahre alter Traktorfahrer von einer Straße abbiegen und kollidierte dabei mit dem Radfahrer. Der Traktor habe den Mann mit der Schaufel erfasst und ein Stück mitgeschleift. Ein Rettungshubschrauber brachte den 36-Jährigen ins Krankenhaus.