Zwickau

5:3-Sieg: Kaiserslautern gelingt Befreiungsschlag

26.08.2019, 22:12 Uhr | dpa

Dem 1. FC Kaiserslautern ist nach dem Fehlstart in der 3. Fußball-Liga der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Dank eines turbulenten 5:3 (2:0)-Auswärtserfolges beim FSV Zwickau kletterten die Pfälzer am Montagabend auf Platz zehn. Zum Matchwinner vor 6805 Zuschauern avancierte Timmy Thiele, der zwei Tore (7. Minute/53.) selbst beisteuerte sowie das Eigentor von Ali Odabas (40.) mit einer scharfen Hereingabe erzwang. Florian Pick erzielte den vierten Treffer Lauterns (71.). Fabio Viteritti (68.), FCK-Leihgabe Elias Huth (73.) und René Lange (87./Foulelfmeter) brachten Zwickau noch einmal zurück in die Partie, doch Christian Kühlwetter sorgte mit dem 5:3 für die Entscheidung (90.).