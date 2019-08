Wiesbaden

Hessischer Friedenspreis: Neuer Träger wird bekanntgegeben

27.08.2019, 01:21 Uhr | dpa

Wer bekommt den Hessischen Friedenspreis 2019? Das will das Kuratorium heute in Wiesbaden bekannt geben. Der mit 25 000 Euro dotierte Friedenspreis war 1993 vom ehemaligen Ministerpräsidenten Albert Osswald (SPD) ins Leben gerufen worden. Es werden jährlich Menschen geehrt, die sich um Völkerverständigung und Frieden verdient gemacht haben. 2018 war die türkische Ärztin und Menschenrechtsaktivistin Şebnem Korur Fincanci für ihren mutigen Einsatz gegen Folter ausgezeichnet worden. In diesem Jahr ist die Preisverleihung für den 23. September geplant. Vorsitzender des Kuratoriums Hessischer Friedenspreis ist der frühere Finanzminister Karl Starzacher (SPD).