Schwerin

Neues Wohlfahrtsgesetz für Mecklenburg-Vorpommern

27.08.2019, 03:16 Uhr | dpa

Die Landesregierung zieht Konsequenzen aus der jahrelangen Debatte um die Finanzierung der Sozialverbände in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem neuen Wohlfahrtsfinanzierungsgesetz, das Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin vorstellen will, sollen grundlegende Reformen eingeleitet werden. Ziele seien mehr Transparenz in der Beratungslandschaft und eine Neuausrichtung der Förderung, hieß es. Kommunen und Kreise soll mehr Verantwortung übertragen werden. Nach der abschließenden Beratung im Kabinett liegt der Gesetzentwurf zur Diskussion und Beschlussfassung nun dem Landtag vor.

Der Landesrechnungshof hatte in einem Bericht kritisiert, dass die freien Wohlfahrtsverbände im Land - wie Paritätischer, AWO, Caritas oder Diakonie - die Aufteilung von Landesmittel untereinander vornahmen, ohne dass es klare Vorgaben und eine Kontrolle des Landes gab. Zudem wurden Doppelstrukturen in der Beratungslandschaft beklagt. Das soll sich ändern. Doch warnten der Städte- und Gemeindetag und Verbandsspitzen davor, die Reform der Sozialberatung übers Knie zu brechen und damit den Bestand des Beratungsangebots zu gefährden. Nach dem Willen der SPD/CDU-Regierung soll das neue Gesetz schon von 2020 an gelten.