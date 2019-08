Wasungen

Feuer in Wohnhaus: Mehrere Bewohner in Notunterkünften

27.08.2019, 05:46 Uhr | dpa

In einem Mehrfamilienhaus in Wasungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat es am späten Montagabend gebrannt. Da das Treppenhaus verraucht gewesen sei, sei ein Teil der 16 gemeldeten Bewohner mit einer Leiter in Sicherheit und in eine Notunterkunft gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Im Keller des Hauses hätten Gegenstände Feuer gefangen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Das Feuer war innerhalb einer Stunde gelöscht. Wie hoch der Sachschaden war, war noch nicht klar.