Mangelnde Auslastung: Unis trennen sich von Exotenfächern

27.08.2019, 06:59 Uhr | dpa

Indologie in Göttingen oder Mikrorobotik in Oldenburg: Kleine und exotische Studienfächer werden an den Universitäten in Niedersachsen häufig eingestellt, wenn sich nicht mehr genügend junge Leute für das Fach einschreiben. Das ergab eine Umfrage in großen Unis in Niedersachsen.

Generell gibt es zwischen dem Land Niedersachsen und den Hochschulen eine Vereinbarung, dass Studiengänge zu 80 Prozent ausgelastet sein müssen. "Ansonsten erfolgen finanzielle Sanktionen", erläutert die Leiterin des Referats Studium und Lehre an der Uni Oldenburg, Isabel Müskens. Für kleinere Fächer gebe es aber zum Teil Sonderregelungen. "Universitäten stellen eine Vielfalt an Bildungsmöglichkeiten sicher, deren Wert sich nicht allein an der Nachfrage bemisst", betont die Referatsleiterin.