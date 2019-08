Schuby

Laster verliert Hunderte Wasserflaschen: A7 gesperrt

27.08.2019, 07:16 Uhr | dpa

Ein Laster hat am Dienstag auf der Autobahn 7 in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) Hunderte Wasserflaschen verloren und so eine Sperrung verursacht. Der Lkw habe nach einem Auffahrunfall mit einem Auto mehrere Kästen mit Wasserflaschen verloren, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Verletzt wurde niemand. Die A7 wurde wegen der Aufräumarbeiten ab der Abfahrt Schuby in Richtung Süden gesperrt.