Wolfsburg

Althusmann würdigt "Unternehmerpersönlichkeit" Piëch

27.08.2019, 10:18 Uhr | dpa

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat den gestorbenen früheren Volkswagen-Chef Ferdinand Piëch gewürdigt. "Mit Ferdinand Piëch verliert Niedersachsen eine große Unternehmerpersönlichkeit", schrieb der CDU-Politiker, der auch Mitglied des VW-Aufsichtsrats ist, am Dienstag auf Twitter. "Er hat die Erfolgsgeschichte von Volkswagen maßgeblich mitgeschrieben. Wir gedenken ihm in Dankbarkeit und Hochachtung und sind in Gedanken bei seiner Familie."

Das Land Niedersachsen hat zwei Sitze im VW-Aufsichtsrat, neben Althusmann ist Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vertreten. Piëch war am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben.