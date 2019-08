Wolfsburg und Braunschweig würdigen Ehrenbürger Piëch

27.08.2019, 11:13 Uhr | dpa

Die beiden Städte Wolfsburg und Braunschweig haben ihren gestorbenen Ehrenbürger Ferdinand Piëch gewürdigt. "Wolfsburg hat Ferdinand Piëch unheimlich viel zu verdanken", sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) am Dienstag.

In der großen Absatzkrise habe der frühere VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef zusammen mit dem damaligen Personalvorstand Peter Hartz Tausende Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mit der Einführung der Vier-Tage-Woche vor der Arbeitslosigkeit bewahrt. "Er vereinte wirtschaftliches Geschick mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein für unsere Region", sagte Mohrs. Die Stadt verliere eine herausragende Persönlichkeit der Stadtgeschichte.

Auch der Braunschweiger Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) würdigte das Wirken Piëchs. "Professor Piёch war eine national wie international anerkannte Unternehmer- und Managerpersönlichkeit, die sich um die Entwicklung des Unternehmensstandorts Braunschweig sehr verdient gemacht hat", sagte Markurth. Er habe maßgeblich zum Erhalt und Ausbau des Braunschweiger Volkswagen-Standortes beigetragen.

"Darüber hinaus engagierte er sich in hohem Maße für das kulturelle Leben in unserer Stadt, in der er mit seiner Familie fünf Jahre lang lebte", sagte Markurth. Der ehemalige Top-Manager war am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau Ursula Piëch am Montagabend mitgeteilt hatte.