Halle (Saale)

Funde aus der Steinzeit am ehemaligen Kloster Memleben

27.08.2019, 11:41 Uhr | dpa

Fast sieben Jahrtausende alte Funde aus der Steinzeit sind bei der diesjährigen Grabung in der mittelalterlichen Klosteranlage in Memleben (Burgenlandkreis) zum Vorschein gekommen. "In einem Graben aus der mittelalterliche Klosterzeit fanden sich keramische Siedlungsreste aus der Zeit der Stichbandkeramik vor 6900 bis 6600 Jahren. Die Stücke waren in den Graben umgebettet worden", sagte Grabungsleiter Holger Grönwald am Dienstag. Die Funde belegen, dass die Region seit rund 7000 Jahren besiedelt wurde.

Memleben war Sterbeort sowohl König Heinrichs I. (circa 876–936), als auch seines Sohnes Kaiser Ottos I. (912–973). Kaiser Otto II.(955-983) stiftete, vermutlich zum Gedenken an seinen Vater, das Kloster Memleben.