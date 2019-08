Rendsburg

Raser gestoppt: Mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell

27.08.2019, 13:24 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv (Quelle: dpa)

Mit mehr als 100 Stundenkilometern zu viel ist ein 25-Jähriger Mann mit seinem Auto durch eine Baustelle an der Kreisstraße 67 im Kreis Rendsburg gerast. Wie Polizei am Dienstag berichtete, war der junge Fahrer am Montag zwischen Achterwehr und Bredenbek unterwegs, als die Beamten bei seinem Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 159 Stundenkilometern maßen. Auf der Strecke sind zurzeit wegen Asphaltierungsarbeiten nur 50 Stundenkilometer erlaubt. Durch seine Raserei drohen dem Mann nun 1200 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot.