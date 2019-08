Frankenthal

Ein Jahr Haft auf Bewährung nach tödlicher Explosion bei BASF

27.08.2019, 14:42 Uhr | dpa

Im Prozess um das Explosionsunglück auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen ist der Angeklagte zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Frankenthal sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der Mann im Oktober 2016 die verheerende Explosion mit fünf Toten verursacht hatte.