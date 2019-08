Kasan

Alexander Bruns ist der beste Zimmermann der Welt

27.08.2019, 21:12 Uhr | dpa

Der 22 Jahre alte Alexander Bruns aus der Nähe von Bad Dürkheim ist der weltbeste Zimmermann. Bei der Weltmeisterschaft der Berufe in der russischen Stadt Kasan belegte er am Dienstag den ersten Platz in seiner Disziplin, wie die Organisatoren mitteilten. "Dass ich das geschafft habe nach monatelanger Vorbereitung und spannenden Wettkämpfen! Ich habe es geschafft als Einziger mit einer Goldmedaille - ich weiß nicht, was ich sagen soll. Absolut unglaublich. Ich war am Ende 50 Minuten früher fertig", sagte Bruns.

Bei dem viertägigen Wettbewerb traten rund 1350 junge Fachkräfte aus mehr als 60 Ländern der Welt an. Vier Tage lang hatten sie Zeit, um Aufgaben zu lösen. Seinen Ursprung haben die Worldskills 1946 in Spanien. 1953 beteiligte sich Deutschland erstmals.